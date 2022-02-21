ru ua
Пн, 21 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Путін заявив, що Макрон повідомив йому про зміну позиції США по Україні

Новость на русском →
Москва, Понеділок 21 лютого 2022 16:29
Путін заявив, що Макрон повідомив йому про зміну позиції США по Україні Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Росії Володимир Путін заявив, що його французький колега Еммануель Макрон йому повідомив про зміну позиції США з низки питань, включаючи Україну. Російський лідер заявив, що необхідно зрозуміти про що йде мова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради Безпеки Росії.

В ході засідання Путін заявив, що напередодні розмовляв з Макроном телефоном до другої години ночі. За його словами, під час бесіди французький президент запевнив, що в позиції США з низки питань є зміни.

"Спочатку потрібно зрозуміти, в чому ці зміни полягають. Якщо вони є, тому що ваш колега (міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова - ред.) публічно заявив, що ніяких зрушень з принципових питань, пов'язаних з розширенням, можливим прийняттям інших країн в НАТО, включаючи Україну, у них немає", - додав Путін.

Нагадаємо, сьогодні, 21 лютого, Путін скликав розширене засідання Ради безпеки Росії.

Зазначимо, на засідання винесли питання про визнання Росією так званих Донецької та Луганської "народних республік".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін НАТО Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна
NEWS
Арбітраж у Гаазі розпочинає слухання про компенсацію "Нафтогазу" 10 млрд доларів за активи в Криму
Арбітраж у Гаазі розпочинає слухання про компенсацію "Нафтогазу" 10 млрд доларів за активи в Криму
DAILY
Ростислав Шурма: Безповоротні втрати економіки України зараз – 2-3 млрд доларів на місяць
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Безповоротні втрати економіки України зараз – 2-3 млрд доларів на місяць