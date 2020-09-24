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ЕС не признал инаугурацию Лукашенко и ожидает новых выборов

Брюссель, Четверг 24 сентября 2020 09:48
ЕС не признал инаугурацию Лукашенко и ожидает новых выборов
Фото: Александр Лукашенко (flickr com statephotos)
Автор: Игорь Литвиненко

Европейский союз официально не признал инаугурацию Александра Лукашенко. В ЕС ожидают проведение в Беларуси новых демократических выборов.

Об этом говорится в заявлении Высокого представитель Европейского союза Жозепа Борреля.

В ЕС считают, что президентство Лукашенко лишено демократической легитимности.

"Эта "инаугурация" прямо противоречит воле значительной части населения Беларуси, выраженной в многочисленных, беспрецедентных и мирных протестах после выборов, и служит лишь дальнейшему углублению политического кризиса в Беларуси", - говорится в заявлении.

Евросоюз ожидает, что власти Беларуси немедленно воздержатся от любых дальнейших репрессий и насилия и немедленно освободят всех задержанных.

"Позиция Евросоюза ясна: граждане Беларуси заслуживают право быть представленными теми, кого они свободно выбирают, посредством новых инклюзивных, прозрачных и заслуживающих доверия выборов", - сообщил Боррель.

При этом в ЕС отметили, что в свете нынешней ситуации пересматривают свои отношения с Беларусью.

Напомним, 23 сентября прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко в Минске. Во время выступления Лукашенко заявил, что в Беларуси не состоялась "цветная революция".

Как писало РБК-Украина, многие мировые страны не признали якобы инаугурацию Лукашенко. Также не признала легитимность Лукашенко и Украина.

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