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Путін завтра зустрінеться з гендиректором МАГАТЕ та президентом ОАЕ

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Понеділок 10 жовтня 2022 13:33
Путін завтра зустрінеться з гендиректором МАГАТЕ та президентом ОАЕ Фото: президент Росії Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російський диктатор Володимир Путін зустрінеться з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі у Петербурзі 11 жовтня.

Про це повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА. Новини.

Крім того, Пєсков повідомив, що завтра Путін зустрінеться із президентом ОАЕ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном.

За його словами, лідери РФ та ОАЕ проведуть двосторонні переговори у форматі віч-на-віч.

Нагадаємо, раніше Гроссі здійснив візит до Києва для проведення консультацій щодо створення зони ядерної безпеки на Запорізько АЕС. Також МАГАТЕ провело ротацію представників місії на ЗАЄС.

Гроссі також зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і повідомив, що після поїздки до Росії він повернеться в Україну, щоб доповісти Зеленському про результати візиту.

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