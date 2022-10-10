Путин завтра встретится с гендиректором МАГАТЭ и президентом ОАЭ

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА. Новости .

Кроме того, Песков сообщил, что завтра Путин встретится с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном.

По его словам, лидеры РФ и ОАЭ проведут двусторонние переговоры в формате один на один.

Напомним, ранее Гросси осуществил визит в Киев для проведения консультаций по созданию зоны ядерной безопасности на Запорожскоц АЕС. Также МАГАТЭ провело ротацию представителей миссии на ЗАЕС.

Гросси также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленский и сообщил, что после поездки в Россию он вернется в Украину, чтобы доложить Зеленскому о результатах визита.