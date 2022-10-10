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Путин завтра встретится с гендиректором МАГАТЭ и президентом ОАЭ

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Понедельник 10 октября 2022 13:33
Путин завтра встретится с гендиректором МАГАТЭ и президентом ОАЭ Фото: президент России Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российский диктатор Владимир Путин встретится с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Петербурге 11 октября.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА. Новости.

Кроме того, Песков сообщил, что завтра Путин встретится с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном.

По его словам, лидеры РФ и ОАЭ проведут двусторонние переговоры в формате один на один.

Напомним, ранее Гросси осуществил визит в Киев для проведения консультаций по созданию зоны ядерной безопасности на Запорожскоц АЕС. Также МАГАТЭ провело ротацию представителей миссии на ЗАЕС.

Гросси также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленский и сообщил, что после поездки в Россию он вернется в Украину, чтобы доложить Зеленскому о результатах визита.

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