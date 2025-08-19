Путін запропонував Зеленському зустріч у Москві, - AFP

Зустріч Зеленського і Путіна

Нагадаємо, Трамп і Путін зустрічалися 15 серпня на Алясці, а 18 серпня Зеленський прилетів до США, де провів переговори з Трампом та лідерами Європи у Білому домі.

Після цього Трамп зателефонував Путіну, щоб домовитися про зустріч на рівні лідерів.

Росія виступила за двосторонній формат зустрічі. Потім, ймовірно, може відбутися тристороння зустріч за участі Зеленського, Трампа і Путіна.

Можливими місцями зустрічі Зеленського і Путіна можуть стати Женева або Угорщина. У Швейцарії вже заявили, що готові прийняти саміт та надати Путіна "імунітет" від МКС.

Як заявляв Трамп, саміт Зеленського і Путіна може відбутися найближчими тижнями.