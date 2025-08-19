UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Путін запропонував Зеленському зустріч у Москві, - AFP

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін запропонував зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Москві. Український лідер відмовився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як зазначає видання, Путін під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом 18 серпня запропонував організувати в Москві двосторонню зустріч з Зеленським.

"Путін згадав Москву", - зазначило джерело видання. 

Український президент, який на той момент перебував у Білому домі з європейськими лідерами, відповів "ні".

 

Зустріч Зеленського і Путіна

Нагадаємо, Трамп і Путін зустрічалися 15 серпня на Алясці, а 18 серпня Зеленський прилетів до США, де провів переговори з Трампом та лідерами Європи у Білому домі.

Після цього Трамп зателефонував Путіну, щоб домовитися про зустріч на рівні лідерів.

Росія виступила за двосторонній формат зустрічі. Потім, ймовірно, може відбутися тристороння зустріч за участі Зеленського, Трампа і Путіна.

Можливими місцями зустрічі Зеленського і Путіна можуть стати Женева або Угорщина. У Швейцарії вже заявили, що готові прийняти саміт та надати Путіна "імунітет" від МКС.

Як заявляв Трамп, саміт Зеленського і Путіна може відбутися найближчими тижнями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінДональд ТрампЗустріч Зеленського та Путіна