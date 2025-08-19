Путин предложил Зеленскому встречу в Москве, - AFP

Встреча Зеленского и Путина

Напомним, Трамп и Путин встречались 15 августа на Аляске, а 18 августа Зеленский прилетел в США, где провел переговоры с Трампом и лидерами Европы в Белом доме.

После этого Трамп позвонил Путину, чтобы договориться о встрече на уровне лидеров.

Россия выступила за двусторонний формат встречи. Затем, вероятно, может состояться трехсторонняя встреча с участием Зеленского, Трампа и Путина.

Возможными местами встречи Зеленского и Путина могут стать Женева или Венгрия. В Швейцарии уже заявили, что готовы принять саммит и предоставить Путину "иммунитет" от МУС.

Как заявлял Трамп, саммит Зеленского и Путина может состояться в ближайшие недели.