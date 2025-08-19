RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Путин предложил Зеленскому встречу в Москве, - AFP

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российский диктатор Владимир Путин предложил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве. Украинский лидер отказался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как отмечает издание, Путин во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом 18 августа предложил организовать в Москве двустороннюю встречу с Зеленским.

"Путин вспомнил Москву", - отметил источник издания.

Украинский президент, который на тот момент находился в Белом доме с европейскими лидерами, ответил "нет".

 

Встреча Зеленского и Путина

Напомним, Трамп и Путин встречались 15 августа на Аляске, а 18 августа Зеленский прилетел в США, где провел переговоры с Трампом и лидерами Европы в Белом доме.

После этого Трамп позвонил Путину, чтобы договориться о встрече на уровне лидеров.

Россия выступила за двусторонний формат встречи. Затем, вероятно, может состояться трехсторонняя встреча с участием Зеленского, Трампа и Путина.

Возможными местами встречи Зеленского и Путина могут стать Женева или Венгрия. В Швейцарии уже заявили, что готовы принять саммит и предоставить Путину "иммунитет" от МУС.

Как заявлял Трамп, саммит Зеленского и Путина может состояться в ближайшие недели.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампВстреча Зеленского и Путина