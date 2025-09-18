ua en ru
"Путін занадто осмілів". Стармер закликав Трампа натиснути на Росію

Лондон, Четвер 18 вересня 2025 18:31
"Путін занадто осмілів". Стармер закликав Трампа натиснути на Росію Фото: прем'єр Британії Кір Стармер та президент США Дональд Трамп (flickr by Number 10)
Автор: Іван Носальський

США необхідно посилити тиск на Росію, оскільки диктатор Володимир Путін занадто осмілів у контексті війни проти України.

Як передає РБК-Україна, про це прем'єр Британії Кір Стармер заявив на спільній пресконференції з президентом США Дональдом Трампом.

Стармер заявив, що Трампу необхідно натиснути на Путіна для завершення війни РФ проти України, тому що очільник Кремля "занадто осмілів і діє нерозважливо".

"Ось чому союзникам слід посилити дії проти Путіна. Дії Європи, з гарантіями США, є прикладом того, як Європа бере на себе відповідальність", - додав британський прем'єр.

Атака на Польщу

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня російський диктатор Володимир Путін атакував дронами не тільки Україну, а й Польщу.

Як українські, так і польські чиновники після цього стверджували, що атака була навмисною.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що у такого удару є кілька цілей. За його словами, Москва, зокрема, хотіла побачити, на яку відповідь готові країни НАТО.

Також Зеленський стверджував, що таким чином Путін хоче, щоб західні союзники припинили постачання систем ППО в Україну, оскільки їм вони теж можуть знадобитися.

