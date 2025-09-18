"Путін занадто осмілів". Стармер закликав Трампа натиснути на Росію

США необхідно посилити тиск на Росію, оскільки диктатор Володимир Путін занадто осмілів у контексті війни проти України.

Як передає РБК-Україна, про це прем'єр Британії Кір Стармер заявив на спільній пресконференції з президентом США Дональдом Трампом.

Стармер заявив, що Трампу необхідно натиснути на Путіна для завершення війни РФ проти України, тому що очільник Кремля "занадто осмілів і діє нерозважливо". "Ось чому союзникам слід посилити дії проти Путіна. Дії Європи, з гарантіями США, є прикладом того, як Європа бере на себе відповідальність", - додав британський прем'єр.