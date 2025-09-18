"Путин слишком осмелел". Стармер призвал Трампа надавить на Россию

США необходимо усилить давление на Россию, поскольку диктатор Владимир Путин слишком осмелел в контексте войны против Украины.

Как передает РБК-Украина , об этом премьер Британии Кир Стармер заявил на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

"Вот почему союзникам следует усилить действия против Путина. Действия Европы, с гарантиями США, являются примером того, как Европа берет на себя ответственность", - добавил британский премьер.

Стармер заявил, что Трампу необходимо надавить на Путина для завершения войны РФ против Украины, потому что глава Кремля "слишком осмелел и действует безрассудно".

Атака на Польшу

Напомним, в ночь на 10 сентября российский диктатор Владимир Путин атаковал дронами не только Украину, но и Польшу.

Как украинские, так и польские чиновники после этого утверждали, что атака была преднамеренной.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что у такого удара есть несколько целей. По его словам, Москва, в частности, хотела увидеть, на какой ответ готовы страны НАТО.

Также Зеленский утверждал, что таким образом Путин хочет, чтобы западные союзники прекратили поставки систем ПВО в Украину, поскольку им они тоже могут понадобиться.