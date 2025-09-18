ua en ru
Чт, 18 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Путин слишком осмелел". Стармер призвал Трампа надавить на Россию

Лондон, Четверг 18 сентября 2025 18:31
UA EN RU
"Путин слишком осмелел". Стармер призвал Трампа надавить на Россию Фото: премьер Британии Кир Стармер и президент США Дональд Трамп (flickr by Number 10)
Автор: Иван Носальский

США необходимо усилить давление на Россию, поскольку диктатор Владимир Путин слишком осмелел в контексте войны против Украины.

Как передает РБК-Украина, об этом премьер Британии Кир Стармер заявил на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

Стармер заявил, что Трампу необходимо надавить на Путина для завершения войны РФ против Украины, потому что глава Кремля "слишком осмелел и действует безрассудно".

"Вот почему союзникам следует усилить действия против Путина. Действия Европы, с гарантиями США, являются примером того, как Европа берет на себя ответственность", - добавил британский премьер.

Атака на Польшу

Напомним, в ночь на 10 сентября российский диктатор Владимир Путин атаковал дронами не только Украину, но и Польшу.

Как украинские, так и польские чиновники после этого утверждали, что атака была преднамеренной.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что у такого удара есть несколько целей. По его словам, Москва, в частности, хотела увидеть, на какой ответ готовы страны НАТО.

Также Зеленский утверждал, что таким образом Путин хочет, чтобы западные союзники прекратили поставки систем ПВО в Украину, поскольку им они тоже могут понадобиться.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Соединенные Штаты Америки Великобритания Дональд Трамп Кир Стармер Война в Украине
Новости
Дроны ударили по нефтехимическому комплексу "Газпрома" в Башкирии
Дроны ударили по нефтехимическому комплексу "Газпрома" в Башкирии
Аналитика
Закроют небо? Решится ли НАТО сбивать российские дроны и ракеты над Украиной
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Закроют небо? Решится ли НАТО сбивать российские дроны и ракеты над Украиной