Путін закликав НАТО документально закріпити нерозширення альянсу на Схід

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росії недостатньо усних запевнень щодо нерозширення НАТО на Схід. У зв'язку з цим він натякнув, що цей момент має бути закріплений на папері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "Інтерфакс" та інші росЗМІ.
Пєсков стверджує, що обіцянки про нерозширення НАТО на Схід були ще під час президента СРСР Михайла Горбачова та першого президента РФ Бориса Єльцина, проте альянс все ж таки розширювався і не раз.
"Це було за часів ще Горбачова, Єльцина. Після цього НАТО п'ять разів або шість разів розширювалася на Схід. Тому, звичайно, за такими важливими для нас словами повинні стояти дії щодо, власне, напевно, документального оформлення нерозширення НАТО", - заявив речник Кремля.
Нагадаємо, днями високопоставлений дипломат МЗС Росії Олексій Дробінін заявив, що Росія припускає укладання пактів про ненапад з окремими країнами НАТО. За його словами, такі домовленості можуть стати частиною нової архітектури безпеки Європи, яку Москва пропонує обговорювати в контексті мирного процесу щодо України.
До речі, сьогодні Президент України Володимир Зеленський заявив, що майбутня архітектура безпеки Європи залежить від того, коли і як закінчиться війна в Україні. За його словами, якщо Україна буде в НАТО, то це буде одна архітектура, а якщо не буде - то інша.
Також спецпредставник Трампа Джаред Кушнер повідомив, що диктатор РФ Володимир Путін погодився допустити Європу до переговорів щодо завершення війни в Україні.