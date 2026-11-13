Путін закликав НАТО документально закріпити нерозширення альянсу на Схід

Пєсков стверджує, що обіцянки про нерозширення НАТО на Схід були ще під час президента СРСР Михайла Горбачова та першого президента РФ Бориса Єльцина, проте альянс все ж таки розширювався і не раз.

"Це було за часів ще Горбачова, Єльцина. Після цього НАТО п'ять разів або шість разів розширювалася на Схід. Тому, звичайно, за такими важливими для нас словами повинні стояти дії щодо, власне, напевно, документального оформлення нерозширення НАТО", - заявив речник Кремля.