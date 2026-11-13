У Путина призвали НАТО документально закрепить нерасширение альянса на Восток

Песков утверждает, что обещания о нерасширении НАТО на Восток были еще во время президента СССР Михаила Горбачева и первого президента РФ Бориса Ельцина, однако альянс все же расширялся и не раз.

"Это было во времена еще Горбачева, Ельцина. После этого НАТО пять раз или шесть раз расширялась на Восток. Поэтому, конечно, за такими важными для нас словами должны стоять действия по, собственно, наверное, документальному оформлению нерасширения НАТО", - заявил спикер Кремля.