У Путина призвали НАТО документально закрепить нерасширение альянса на Восток

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что России недостаточно устных заверений о нерасширении НАТО на Восток. В связи с этим он намекнул, что этот момент должен быть закреплен на бумаге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Интерфакс" и другие росСМИ.
Песков утверждает, что обещания о нерасширении НАТО на Восток были еще во время президента СССР Михаила Горбачева и первого президента РФ Бориса Ельцина, однако альянс все же расширялся и не раз.
"Это было во времена еще Горбачева, Ельцина. После этого НАТО пять раз или шесть раз расширялась на Восток. Поэтому, конечно, за такими важными для нас словами должны стоять действия по, собственно, наверное, документальному оформлению нерасширения НАТО", - заявил спикер Кремля.
Напомним, на днях высокопоставленный дипломат МИД России Алексей Дробинин заявил, что Россия допускает заключение пактов о ненападении с отдельными странами НАТО. По его словам, такие договоренности могут стать часть новой архитектуры безопасности Европы, которую Москва предлагает обсуждать в контексте мирного процесса по Украине.
К слову, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будущая архитектура безопасности Европы зависит от того, когда и как закончится война в Украине. По его словам, если Украина будет в НАТО, это будет одна архитектура, а если не будет - то другая.
Также спецпредставитель Трампа Джаред Кушнер сообщил, что диктатор РФ Владимир Путин согласился допустить Европу к переговорам по завершению войны в Украине.