Путін погодився допустити Європу на переговори щодо завершення війни в Україні, - Кушнер

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Офісу президента.

Після зустрічі спецпосланців Трампа із президентом України Володимиром Зеленським в Ірландії вони вийшли до преси та дали кілька коментарів. Зокрема, один із них стосувався анонсу допуску Європи до переговорів.

Кушнер наголосив, що США останніми місяцями дуже тісно працювали з європейцями і особисто він вважає, що жодної угоди укласти не вийде, якщо на переговорах не буде представників Європи.

"Ми говорили президенту Путіну, що вважаємо це дуже важливим. Президент Зеленський також рішуче підтримував цю позицію і заявляв про це з самого початку. І я думаю, нам вдалося домогтися того, щоб президент Путін погодився спробувати такий формат", - сказав спецпредставник Трампа.

Він висловив сподівання, що в ході переговорів відбудуться зустрічі та буде можливість обговорювати питання та вести діалог "у більш спокійній обстановці та детально" розбирати проблеми.

"Я можу сказати, принаймні виходячи з того, що ми чуємо від людей: вони хотіли б, щоб ця війна закінчилася. Вона триває вже дуже довго. Очевидно, що вона торкнулася величезної кількості людей", - наголосив Кушнер.

Також він повідомив, що на зустрічі з Москвою американській делегації вдалося остаточно узгодити найбільший з початку війни обмін військовополоненими між Україною та Росією.