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РФ хоче укласти з країнами НАТО пакти про ненапад у рамках нової архітектури безпеки

15:43 11.11.2026 Ср
2 хв
aimg Марія Науменко
РФ хоче укласти з країнами НАТО пакти про ненапад у рамках нової архітектури безпеки Фото: директор департаменту зовнішньополітичного планування МЗС Росії Олексій Дробінін (росЗМІ)
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Росія допускає укладення пактів про ненапад з окремими країнами НАТО. Такі домовленості можуть стати частиною нової архітектури безпеки Європи, яку Москва пропонує обговорювати в контексті мирного процесу щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Високопоставлений дипломат МЗС Росії Олексій Дробінін представив три можливі формати майбутніх домовленостей. Він озвучив їх під час конференції з питань безпеки в Москві.

Перший варіант передбачає створення колективного оборонного союзу або укладення двосторонніх угод про взаємну допомогу. Як приклади таких домовленостей Дробінін навів договори, які Росія має з Білоруссю та Північною Кореєю.

Другий формат - політичні угоди, за якими сторони зобов'язувалися б не допомагати противникам одна одної в разі агресії. Подібний договір Москва має з Іраном.

Третій варіант, запропонований російським дипломатом, - двосторонні пакти про ненапад. За його словами, такі угоди могли б укласти, зокрема, з окремими державами-членами НАТО.

"Наприклад, угоди такого роду можна було б укласти, серед іншого, з окремими державами-членами НАТО, які тоді отримали б, наприклад, додаткові індивідуальні гарантії безпеки від Російської Федерації", - заявив Дробінін.

Водночас дипломат не уточнив, які саме країни Альянсу Москва хотіла б бачити учасниками таких домовленостей і на яких умовах їх пропонує укладати.

Нагадуємо, тему нової архітектури безпеки Європи також порушив головний переговорник Росії Володимир Мединський. За його словами, це питання було центральним під час дводенних переговорів в Абу-Дабі.

Ідея ширших домовленостей щодо безпеки Європи викликає неоднозначну реакцію серед європейських політиків. Частина з них вважає, що до таких дискусій варто переходити лише після досягнення прогресу у врегулюванні війни в Україні, зокрема щодо припинення вогню.

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Мирні переговори Російська Федерація Сполучені Штати Америки НАТО Україна
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