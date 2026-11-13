У Путина призвали НАТО документально закрепить нерасширение альянса на Восток

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Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что России недостаточно устных заверений о нерасширении НАТО на Восток. В связи с этим он намекнул, что этот момент должен быть закреплен на бумаге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Интерфакс" и другие росСМИ.