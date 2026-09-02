ua en ru
Ср, 02 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Путін "захопив" Козачу Лопань, але в ЗСУ розкрили справжню ситуацію

11:41 02.09.2026 Ср
1 хв
Від початку активних дій на тому напрямку РФ втратила сотні своїх солдатів
aimg Валерій Ульяненко
Путін "захопив" Козачу Лопань, але в ЗСУ розкрили справжню ситуацію Фото: українські військові (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Козача Лопань у Харківській області перебуває під повним контролем Сил оборони України. Чергові заяви російського диктатора та пропадинстів про нібито "захоплення" селища є фейком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 14-го Армійського Корпусу.

"Обстановка в районі населеного пункту залишається напруженою та характеризується активними бойовими діями. Ситуація динамічна, наші війська утримують визначені рубежі, ведуть активну оборону та завдають ворогу системного вогневого ураження", - розповіли військові.

В 14 АК зазначили, що від початку активних дій на цьому напрямку російська армія зазнала значних втрат у живій силі. Зокрема, 178 окупантів ліквідовано, ще 210 загарбників отримали поранення.

"Сили оборони контролюють ситуацію на зазначеному напрямку. Закликаємо довіряти виключно офіційним джерелам інформації та не піддаватися ворожим інформаційним вкидам", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, нещодавно українські захисники спростували заяву окупантів про нібито захоплення села Писарівка в Сумській області. Населений пункт залишається під контролем СОУ, а бої в цьому районі тривають.

Крім того, нещодавно російське Міноборони заявило про окупацію населеного пункту Новокостянтинівка (Перше Травня) на Сумщині. Однак українські захисники спростували чергову вигадку ворога.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Путін Збройні сили України Війна в Україні Фейки
Новини
У Києві почалася пожежа після атаки РФ
У Києві почалася пожежа після атаки РФ
Аналітика
Удари по заводах та нові тарифи: що буде з цінами на квартири восени
Марія Волощукредактор РБК-Україна Удари по заводах та нові тарифи: що буде з цінами на квартири восени