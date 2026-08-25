Росіяни оголосили про "захоплення" Новокостянтинівки: що кажуть у ЗСУ

Напередодні Міністерство оборони Росії заявило про окупацію населеного пункту Новокостянтинівка (Перше Травня) у Сумській області. Однак українські захисники спростували чергову вигадку ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Угруповання військ "Курськ" у Facebook.

"Заява Міноборони РФ про начебто захоплення населеного пункту Новокостянтинівка (Перше Травня) не відповідає дійсності", - наголосили українські оборонці.

Вони також офіційно підтвердили, що станом на 25 серпня вказаний населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України.

Окрім того, наголошується, що на цій ділянці фронту точаться бої з російськими загарбниками.

В УВ "Курськ" нагадали українцям, що вигадані територіальні здобутки - це стандартна практика РФ, до якої вона вдається дедалі частіше.

"Російське командування вже давно і регулярно приписує собі результати, яких немає на землі", - зауважили військові.

За їхніми словами, мета противника залишається незмінною - внутрішня пропаганда та звітність перед керівництвом.

На тлі останніх подій угруповання військ "Курськ" вкотре закликало цивільних довіряти виключно офіційним зведенням Генерального штабу ЗСУ, а також ігнорувати брехню ворожої пропаганди.

"Ситуація на напрямку контрольована, підрозділи виконують бойові завдання. Актуальна інформація надаватиметься окремо у разі зміни обстановки", - пообіцяли захисники.