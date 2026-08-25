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Росіяни оголосили про "захоплення" Новокостянтинівки: що кажуть у ЗСУ

11:13 25.08.2026 Вт
2 хв
Угруповання військ "Курськ" виступило з офіційною заявою
aimg Юлія Капітонова
Росіяни оголосили про "захоплення" Новокостянтинівки: що кажуть у ЗСУ Фото: Українські воїни відреагували на нові заяви Міноборони РФ (facebook.com/GeneralStaff.ua)
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Напередодні Міністерство оборони Росії заявило про окупацію населеного пункту Новокостянтинівка (Перше Травня) у Сумській області. Однак українські захисники спростували чергову вигадку ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Угруповання військ "Курськ" у Facebook.

"Заява Міноборони РФ про начебто захоплення населеного пункту Новокостянтинівка (Перше Травня) не відповідає дійсності", - наголосили українські оборонці.

Вони також офіційно підтвердили, що станом на 25 серпня вказаний населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України.

Окрім того, наголошується, що на цій ділянці фронту точаться бої з російськими загарбниками.

В УВ "Курськ" нагадали українцям, що вигадані територіальні здобутки - це стандартна практика РФ, до якої вона вдається дедалі частіше.

"Російське командування вже давно і регулярно приписує собі результати, яких немає на землі", - зауважили військові.

За їхніми словами, мета противника залишається незмінною - внутрішня пропаганда та звітність перед керівництвом.

На тлі останніх подій угруповання військ "Курськ" вкотре закликало цивільних довіряти виключно офіційним зведенням Генерального штабу ЗСУ, а також ігнорувати брехню ворожої пропаганди.

"Ситуація на напрямку контрольована, підрозділи виконують бойові завдання. Актуальна інформація надаватиметься окремо у разі зміни обстановки", - пообіцяли захисники.

До речі, 25 серпня стало відомо, що російські загарбники проводили нові наступальні операції, однак все пішло не за планом.

Також ми розповідали, як українські захисники відбивали нічну атаку РФ та скільки цілей знешкодили.

Окрім того, дізнайтеся, на якому етапі знаходиться підготовка винищувачів Gripen до захисту України.

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