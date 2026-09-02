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Путин "захватил" Казачью Лопань, но в ВСУ раскрыли истинную ситуацию

11:41 02.09.2026 Ср
1 мин
С начала активных действий на том направлении РФ потеряла сотни своих солдат
aimg Валерий Ульяненко
Путин "захватил" Казачью Лопань, но в ВСУ раскрыли истинную ситуацию Фото: украинские военные (Getty Images)
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Казачья Лопань в Харьковской области находится под полным контролем Сил обороны Украины. Очередные заявления российского диктатора и пропадинстов о якобы "захвате" поселка являются фейком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 14-го Армейского Корпуса.

"Обстановка в районе населенного пункта остается напряженной и характеризуется активными боевыми действиями. Ситуация динамичная, наши войска удерживают определенные рубежи, ведут активную оборону и наносят врагу системное огневое поражение", - рассказали военные.

В 14 АК отметили, что с начала активных действий на этом направлении российская армия понесла значительные потери в живой силе. В частности, 178 окупантов ликвидированы, еще 210 захватчиков получили ранения.

"Силы обороны контролируют ситуацию на указанном направлении. Призываем доверять исключительно официальным источникам информации и не подвергаться вражеским информационным вбросам", - говорится в заявлении.

Напомним, недавно украинские защитники опровергли заявление оккупантов о якобы захвате села Писаревка в Сумской области. Населённый пункт остается под контролем СОУ, а бои в этом районе продолжаются.

Кроме того, недавно российское Минобороны заявило об оккупации населенного пункта Новоконстантиновка (Первое Мая) в Сумской области. Однако украинские защитники опровергли очередную выдумку врага.

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