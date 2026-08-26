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Сили оборони висміяли "звільнення" росіянами по колу села на Сумщині

16:33 26.08.2026 Ср
1 хв
Наприкінці липня окупанти вже звітували про нібито контроль над частиною населеного пункту
aimg Валерій Ульяненко
Сили оборони висміяли "звільнення" росіянами по колу села на Сумщині Фото: український військовий (Getty Images)
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Заяви росіян про нібито захоплення села Писарівка в Сумській області є фейком. Населений пункт залишається під контролем Сил оборони України, а бої в цьому районі тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву угруповання військ "Курськ".

"Показово, що це вже не перше "звільнення" Писарівки. 23 липня ворожі пропагандисти вже рапортували про "контроль над більшою частиною села". Тому ми не здивуємося, якщо їм доведеться "звільняти" його і втретє, і вчетверте", - йдеться у заяві.

В угрупуванні зазначили, що приписувати собі неіснуючі досягнення є "давньою російською традицією".

"Радимо ворогові визначитися: Писарівка "контрольована" чи "звільняється" по колу?", - наголосили військові.

Українців також закликали орієнтуватися на офіційні зведення Генерального штабу ЗСУ, а не на публікації росіян.

Військові також підкреслили, що ситуація на напрямку є контрольованою і підрозділи Сил оборони України продовжують виконувати бойові завдання.

Нагадаємо, нещодавно російське Міноборони заявило про окупацію населеного пункту Новокостянтинівка (Перше Травня) на Сумщині. Однак українські захисники спростували чергову вигадку ворога.

Зазначимо, протягом останніх діб окупанти намагалися прориватися вперед на різних напрямках фронту, однак Сили оборони України зупинили просування ворога.

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