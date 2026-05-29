Путін забрехався про російський дрон у Румунії

Спочатку, за даними ТАСС, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що глава РФ "у курсі інциденту" з безпілотником у Румунії.

Згодом сам Путін на запитання журналістів заявив, що нічого не знає про подію. "Я не знаю нічого про дрон у Румунії. Без поняття взагалі, про що йдеться", - сказав він і додав, що йому "тільки що доповіли" про ситуацію.

Далі російський диктатор припустив, що в Румунії "найімовірніше" мав місце інцидент саме з українським дроном. За його словами, ніхто не може стверджувати про походження безпілотника до експертизи уламків.

"Українські дрони залітали в різні країни, але перша реакція завжди була: росіяни б'ють", - заявив Путін.

Він також додав, що Росія "готова провести об'єктивне розслідування", якщо їй передадуть уламки безпілотника, який упав у Румунії.