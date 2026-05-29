Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Путін забрехався про російський дрон у Румунії

19:16 29.05.2026 Пт
2 хв
Пєсков уже встиг заявити одне, а президент РФ через короткий час сказав протилежне
aimg Валерія Абабіна
Фото: Російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що "нічого не знає" про падіння російського дрона на житловий будинок у румунському Галаці. Він припустив, що це міг бути український безпілотник.

Спочатку, за даними ТАСС, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що глава РФ "у курсі інциденту" з безпілотником у Румунії.

Згодом сам Путін на запитання журналістів заявив, що нічого не знає про подію. "Я не знаю нічого про дрон у Румунії. Без поняття взагалі, про що йдеться", - сказав він і додав, що йому "тільки що доповіли" про ситуацію.

Далі російський диктатор припустив, що в Румунії "найімовірніше" мав місце інцидент саме з українським дроном. За його словами, ніхто не може стверджувати про походження безпілотника до експертизи уламків.

"Українські дрони залітали в різні країни, але перша реакція завжди була: росіяни б'ють", - заявив Путін.

Він також додав, що Росія "готова провести об'єктивне розслідування", якщо їй передадуть уламки безпілотника, який упав у Румунії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 29 травня під час чергової російської атаки на Україну дрон "Герань-2" перетнув кордон і влучив у багатоповерхівку у румунському місті Галац.

У будинку спалахнула пожежа на 10-му поверсі, двоє людей дістали травми. Тип дрона підтвердило Міністерство національної оборони Румунії.

Падіння викликало широку міжнародну реакцію - НАТО, ЄС, Україна і США вимагають жорсткої відповіді.

