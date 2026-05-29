Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Путин заврался о российском дроне в Румынии

19:16 29.05.2026 Пт
2 мин
Песков уже успел заявить одно, а президент РФ через короткое время сказал противоположное
aimg Валерия Абабина
Фото: Российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что "ничего не знает" о падении российского дрона на жилой дом в румынском Галаце. Он предположил, что это мог быть украинский беспилотник.

Сначала, по данным ТАСС, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что глава РФ "в курсе инцидента" с беспилотником в Румынии.

Впоследствии сам Путин на вопрос журналистов заявил, что ничего не знает о происшествии. "Я не знаю ничего о дроне в Румынии. Без понятия вообще, о чем идет речь", - сказал он и добавил, что ему "только что доложили" о ситуации.

Далее российский диктатор предположил, что в Румынии "вероятнее всего" имел место инцидент именно с украинским дроном. По его словам, никто не может утверждать о происхождении беспилотника до экспертизы обломков.

"Украинские дроны залетали в разные страны, но первая реакция всегда была: русские бьют", - заявил Путин.

Он также добавил, что Россия "готова провести объективное расследование", если ей передадут обломки беспилотника, который упал в Румынии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 29 мая во время очередной российской атаки на Украину дрон "Герань-2" пересек границу и попал в многоэтажку в румынском городе Галац.

В доме вспыхнул пожар на 10-м этаже, два человека получили травмы. Тип дрона подтвердило Министерство национальной обороны Румынии.

Падение вызвало широкую международную реакцию - НАТО, ЕС, Украина и США требуют жесткого ответа.

