Путин заврался о российском дроне в Румынии

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что "ничего не знает" о падении российского дрона на жилой дом в румынском Галаце. Он предположил, что это мог быть украинский беспилотник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Сначала, по данным ТАСС, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что глава РФ "в курсе инцидента" с беспилотником в Румынии.
Впоследствии сам Путин на вопрос журналистов заявил, что ничего не знает о происшествии. "Я не знаю ничего о дроне в Румынии. Без понятия вообще, о чем идет речь", - сказал он и добавил, что ему "только что доложили" о ситуации.
Далее российский диктатор предположил, что в Румынии "вероятнее всего" имел место инцидент именно с украинским дроном. По его словам, никто не может утверждать о происхождении беспилотника до экспертизы обломков.
"Украинские дроны залетали в разные страны, но первая реакция всегда была: русские бьют", - заявил Путин.
Он также добавил, что Россия "готова провести объективное расследование", если ей передадут обломки беспилотника, который упал в Румынии.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 29 мая во время очередной российской атаки на Украину дрон "Герань-2" пересек границу и попал в многоэтажку в румынском городе Галац.
В доме вспыхнул пожар на 10-м этаже, два человека получили травмы. Тип дрона подтвердило Министерство национальной обороны Румынии.
Падение вызвало широкую международную реакцию - НАТО, ЕС, Украина и США требуют жесткого ответа.