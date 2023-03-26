Путін, ймовірно, хотів розмістити ядерну зброю в Білорусі до вторгнення в Україну, - ISW

Президент РФ Володимир Путін, ймовірно, мав намір розмістити російську ядерну зброю в Білорусі ще до повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Але згодом російський диктатор вирішив поєднати розміщення ядерної зброї в Білорусі з початком нової інформаційної кампанії із залякування України та країн ЄС.
Раніше Олександр Лукашенко запропонував Росії розмістити ядерну зброю на території Білорусі ще 30 листопада 2021 року, а у лютому 2022 року Білорусь скасувала конституційний пункт, що закріплює нейтральний статус Білорусі.
У січні та лютому 2022 року експерти ISW прогнозували, що Путін може спробувати розмістити тактичну або стратегічну ядерну зброю в Білорусі в рамках ширших зусиль щодо поглиблення російського контролю над Мінськом.
Путін, ймовірно, утримався від розгортання зброї в Білорусі на початку вторгнення 2022 року, щоб зберегти можливість розмістити її в рамках майбутньої російської інформаційної операції з маніпулювання Заходом.
Ключові висновки ISW:
Нагадаємо, вчора Путін нібито на прохання Лукашенка вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі. Повідомляється, що РФ не передає Білорусі тактичну ядерну зброю, але розмістить її та навчить військових.
Пізніше міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN) засудила заяву російського диктатора Володимира Путіна про розміщення озброєнь у Білорусі.
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