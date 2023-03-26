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Путин, вероятно, хотел разместить ядерное оружие в Беларуси до вторжения в Украину, - ISW

Фото: Путин хотел разместить ядерное оружие в Беларуси до вторжения в Украину (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент РФ Владимир Путин, вероятно, намеревался разместить российское ядерное оружие в Беларуси еще до полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Но в последствии российский диктатор решил совместить размещение ядерного оружия в Беларуси с началом новой информационной кампании по запугиванию Украины и стран ЕС.

Ранее Александр Лукашенко предложил России разместить ядерное оружие на территории Беларуси еще 30 ноября 2021 года, а в феврале 2022 года Беларусь отменила конституционный пункт, закрепляющий нейтральный статус Беларуси.

В январе и феврале 2022 года эксперты ISW прогнозировали, что Путин может попытаться разместить тактическое или стратегическое ядерное оружие в Беларуси в рамках более широких усилий по углублению российского контроля над Минском.

Путин, вероятно, воздержался от развертывания оружия в Беларуси в начале вторжения 2022 года, чтобы сохранить возможность разместить его в рамках будущей российской информационной операции по манипулированию Западом.

Ключевые выводы ISW:

  • президент РФ Владимир Путин начал предсказуемую информационную операцию, чтобы воспрепятствовать украинскому сопротивлению и лишить Украину поддержки Запада.
  • Путин преувеличивал потенциал России по мобилизации собственной оборонно-промышленной базы.
  • Путин продвинул еще одну информационную операцию, объявив, что Россия развернет тактическое ядерное оружие в Беларуси к 1 июля, и возобновил утомительные информационные операции о возможности ядерной эскалации.
  • Российская армия может вмешаться в наступление боевиков ЧВК "Вагнера" возле Бахмута, чтобы предотвратить преждевременное завершение наступления.
  • Российские силы не имеют такой степени огневого контроля над украинскими наземными коммуникациями с Бахмутом, Авдеевкой и, вероятно, другими участками фронта, как заявляют российские блогеры.
  • Оккупанты вели ограниченные атаки на рубеже Купянск — Сватово — Кременная.
  • Войска РФ провели массовую ротацию сил во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.
  • Лидер боевиков ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российские власти в переписывании истории.
  • Московские элиты соревнуются за финансирование "восстановления" оккупированных территорий и действительно планируют использовать проекты в своих интересах.

Напомним, вчера Путин якобы по просьбе Лукашенко решил разместить ядерное оружие в Беларуси. Сообщается, что РФ не передает Беларуси тактическое ядерное оружие, но разместит его и научит военных.

Позже международная кампания по запрету ядерного оружия (ICAN) осудила заявление российского диктатора Владимира Путина о размещении вооружений в Беларуси.

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БеларусьЯдерное оружие