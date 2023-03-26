Путин, вероятно, хотел разместить ядерное оружие в Беларуси до вторжения в Украину, - ISW

Президент РФ Владимир Путин, вероятно, намеревался разместить российское ядерное оружие в Беларуси еще до полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Но в последствии российский диктатор решил совместить размещение ядерного оружия в Беларуси с началом новой информационной кампании по запугиванию Украины и стран ЕС.

Ранее Александр Лукашенко предложил России разместить ядерное оружие на территории Беларуси еще 30 ноября 2021 года, а в феврале 2022 года Беларусь отменила конституционный пункт, закрепляющий нейтральный статус Беларуси.

В январе и феврале 2022 года эксперты ISW прогнозировали, что Путин может попытаться разместить тактическое или стратегическое ядерное оружие в Беларуси в рамках более широких усилий по углублению российского контроля над Минском.

Путин, вероятно, воздержался от развертывания оружия в Беларуси в начале вторжения 2022 года, чтобы сохранить возможность разместить его в рамках будущей российской информационной операции по манипулированию Западом.

Ключевые выводы ISW: