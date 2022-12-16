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Путин едет к Лукашенко обсуждать "безопасность в регионе" и "совместную реакцию"

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Пятница 16 декабря 2022 11:34
Путин едет к Лукашенко обсуждать "безопасность в регионе" и "совместную реакцию" Фото: Путин едет к Лукашенко обсуждать "безопасность в регионе" и "совместную реакцию" (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российский диктатор Владимир Путин прилетит в Минск 19 декабря для встречи з главой белорусского режима Александром Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пул первого.

Сообщается, что белорусско-российские переговоры пройдут на высшем уровне во Дворце Независимости.

В программе переговоров значатся:

  • Разговор в широком составе. В нем примут участие президенты стран, а также члены правительств руководители министерств и ведомств. В таком формате стороны планируют обсудить весь спектр наиболее актуальных вопросов белорусско-российской интеграции.
  • Далее лидеры стран продолжат переговоры в формате "один на один".
  • После этого президенты сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.

Отмечается, что лидеры подробно обсудят ход реализации принятых ранее союзных программ. В первую очередь речь пойдет о вопросах торгово-экономического взаимодействия, совместных кооперационных проектах с акцентом на замещение импортных товаров.

Кроме того, важной темой переговоров станет сотрудничество в энергетической сфере.

Путин и Лукашенко также уделят внимание вопросам безопасности, обменяются мнениями о ситуации в регионе и мире, обсудят совместные меры реагирования на возникающие вызовы.

Напомним, аналитики ISW считают, что Россия хочет заставить Лукашенко вступить в войну против Украины, чтобы усилить контроль над Беларусью. При этом, по их мнению, россияне вряд ли смогут взять Киев, даже если снова нападут с территории Беларуси.

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