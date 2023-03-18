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Путін явно скоїв воєнні злочини, - Байден

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вважає виправданим рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) про видачу ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна через воєнні злочини.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

"Я думаю, що це виправдано", - сказав американський лідер у спілкуванні з журналістами у Білому домі, коментуючи рішення суду Гааги.

Байден також зазначив, що МКС не визнаний Штатами, проте ордер "є дуже сильним аргументом".

"Путін явно скоїв воєнні злочини", - заявив Байден.

Раніше повідомлялося, що перед цим у Держдепартаменті США також заявили про те, що у Штатів немає жодних сумнівів, що РФ скоює воєнні злочини.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженого президента РФ з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

Крім того, генпрокурор України Андрій Костін розповів, що ордер Гааги дозволяє заарештувати Путіна за межами РФ та передати до суду.

Своєю чергою, в МЗС РФ вже відреагували на рішення МКС. Представник відомства Марія Захарова заявила, що рішення суду щодо арешту Путіна не має значення.

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