Путін явно скоїв воєнні злочини, - Байден

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вважає виправданим рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) про видачу ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна через воєнні злочини.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Раніше повідомлялося, що перед цим у Держдепартаменті США також заявили про те, що у Штатів немає жодних сумнівів, що РФ скоює воєнні злочини .

Байден також зазначив, що МКС не визнаний Штатами, проте ордер "є дуже сильним аргументом".

"Я думаю, що це виправдано", - сказав американський лідер у спілкуванні з журналістами у Білому домі, коментуючи рішення суду Гааги.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженого президента РФ з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

Крім того, генпрокурор України Андрій Костін розповів, що ордер Гааги дозволяє заарештувати Путіна за межами РФ та передати до суду.

Своєю чергою, в МЗС РФ вже відреагували на рішення МКС. Представник відомства Марія Захарова заявила, що рішення суду щодо арешту Путіна не має значення.

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