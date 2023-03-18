Путин явно совершил военные преступления, - Байден

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден считает оправданным решение Международного криминального суда (МКС) о выдаче ордера на арест российского диктатора Владимира Путина из-за военных преступлений.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Ранее сообщалось, что перед этим в Госдепартаменте США также заявили о том, что у Штатов нет никаких сомнений, что РФ совершает военные преступления .

Байден также отметил, что МУС не признан Штатами, однако ордер "является очень сильным аргументом".

"Я думаю, что это оправдано", - сказал американский лидер в общении с журналистами в Белом доме, комментируя решение суда Гааги.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.

Кроме того, генпрокурор Украины Андрей Костин рассказал, что ордер Гааги позволяет арестовать Путина за пределами РФ и передать в суд.

В свою очередь в МИД РФ уже отреагировали на решение МУС. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что решение суда по аресту Путина не имеет значения.

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