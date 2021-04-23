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Путин ввел ограничения в отношении посольств "недружественных стран" в России

Автор: РБК-Украина

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ "о мерах воздействия на недружественные действия Соединенных Штатов и иных иностранных государств". В частности, документом вводятся санкции в отношении дипломатических представительств "недружественных стран".

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Так, Путин ограничил заключение диппредставительствами стран, совершающих недружественные действия, трудовые договоры с физическими лицами на территории России.

При этом он поручил российскому правительству определить список иностранных государств, в отношении которых применяются меры воздействия.

Отметим, что среди "недружественных стран" России числятся Соединенные Штаты. Однако с последними событиями список может пополниться Чехией, Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией.

Напомним, Министерства иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии сообщили, что высылают четверых российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

Ранее Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства после того, как обнаружилась связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Российская Федерация выслала 20 чешских дипломатов.

Кроме того, на прошлой неделе Польша приняла решение выслать из страны трех российских дипломатов.

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