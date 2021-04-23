Путін ввів обмеження щодо посольств "недружніх країн" в Росії

Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ"Про заходи впливу на недружні дії Сполучених Штатів та інших іноземних держав". Зокрема, документом вводяться санкції щодо дипломатичних представництв "недружніх країн".

Про це повідомляє прес-служба Кремля .

Відзначимо, що серед "недружніх країн" Росії числяться Сполучені Штати. Однак з останніми подіями список може поповнитися Чехією, Польщею, Литвою, Латвією та Естонією.

При цьому він доручив російському уряду визначити список іноземних держав, щодо яких застосовуються заходи впливу.

Так, Путін обмежив укладення диппредставництвами країн, що здійснюють недружні дії, трудові договори з фізичними особами на території Росії.

Нагадаємо, Міністерства закордонних справ Литви, Латвії та Естонії повідомили, що висилають чотирьох російських дипломатів на знак солідарності з Чехією.

Раніше Чехія видворила 18 співробітників російського посольства після того, як виявився зв'язок російської розвідки зі вибухом на складі боєприпасів у Врбетиці у 2014 році. У відповідь Російська Федерація вислала 20 чеських дипломатів.

Крім того, минулого тижня Польща прийняла рішення вислати з країни трьох російських дипломатів.