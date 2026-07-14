Путін втратив вплив? Чому Китай готується до зміни влади у Росії, - WSJ

Чотири роки війни та ізоляції змінили роль глави Кремля Володимира Путіна у відносинах з Пекіном - тепер він дедалі частіше виступає у ролі того, хто просить, а не диктує умови. Тим часм Китай помалу готується до можливого відходу Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Wall Street Journal.
Ще у 2013 році голова Китаю Сі Цзіньпін називав главу Кремля Володимира Путіна "взірцем для наслідування" і захоплювався його впливом на світовій арені. Після повномасштабного вторгнення в Україну ситуація змінилася кардинально.
Сьогодні на Китай припадає майже 40% зовнішньої торгівлі Росії, тоді як частка Росії у торгівлі Китаю не перевищує 4%. Економіки країн настільки розійшлися, що диктатор Путін дедалі частіше опиняється у ролі прохача, а не рівноправного партнера.
Під час травневого візиту Путіна до Пекіна росіяни розраховували підписати угоду про будівництво газопроводу "Сила Сибіру - 2". Китайські чиновники погодилися на проєкт лише за умови, що газ продаватимуть за внутрішньою російською ціною - тобто фактично попросили Кремль субсидувати будівництво.
Угоду так і не підписали.
"Сі прийняв Путіна, як імператор, який приймає гостя у своєму замку", - сказав німецький бізнесмен Йорг Вутке, - "і відправив його додому".
На знімках з останнього візиту Путіна китайські медіа показали фото, на якому глава Кремля дивиться знизу вгору на спільний портрет із Сі Цзіньпіном. У Пекіні запевнили, що постановка не мала на меті принизити російського лідера.
Китайських чиновників турбує військова співпраця Росії з Північною Кореєю. У Пекіні побоюються, що передача російських технологій посилить ядерний потенціал Пхеньяна і підштовхне Південну Корею та Японію ще ближче до США.
Пекін зміцнює контакти з російськими чиновниками та представниками еліти, які можуть визначати курс Росії після відходу Путіна.
Китай розбудовує довгострокові зв'язки не лише з нинішнім керівництвом РФ, а й з тими, хто впливатиме на політику країни в майбутньому.
Наприкінці червня Пекін неочікувано публічно закликав Київ і Москву повернутися за стіл переговорів та зупинити бойові дії. Тоді китайський дипломат вперше згадав про страждання цивільного населення України.
Втім, попри це, на початку липня стало відомо, що Росія та Китай провели таємні військові навчання, пов'язані з війною в Україні.
У них взяли участь генерали обох країн, а підготовку особисто схвалив міністр оборони Росії.