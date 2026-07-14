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Путин потерял влияние? Почему Китай готовится к смене власти в России, - WSJ

15:27 14.07.2026 Вт
2 мин
Чем обеспокоен Пекин из-за действий Кремля?
aimg Елена Чупровская
Фото: глава Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Четыре года войны и изоляции сменили роль главы Кремля Владимира Путина в отношениях с Пекином - теперь он все чаще выступает в роли просящего, а не диктует условия. Тем временем Китай постепенно готовится к возможному уходу Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

Партнерство, где больше нет равенства

Еще в 2013 году глава Китая Си Цзиньпин называл главу Кремля Владимира Путина "образцом для подражания" и восхищался его влиянием на мировой арене. После полномасштабного вторжения в Украину ситуация поменялась кардинально.

Сегодня на Китай приходится почти 40% внешней торговли России, в то время как доля России в торговле Китая не превышает 4%. Экономики стран настолько разошлись, что диктатор Путин все чаще оказывается в роли просителя, а не равноправного партнера.

Пекин заблокировал газовое соглашение

Во время майского визита Путина в Пекин россияне рассчитывали подписать соглашение о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2". Китайские чиновники согласились на проект только при условии, что газ будут продавать по внутренней российской цене – то есть фактически попросили Кремль субсидировать строительство.

Соглашение так и не подписали.

"Си принял Путина, как император, принимающий гостя в своем замке", - сказал немецкий бизнесмен Йорг Вутке, - "и отправил его домой".

Символика тоже изменилась

На снимках с последнего визита Путина китайские медиа показали фото, где глава Кремля смотрит снизу вверх на общий портрет с Си Цзиньпином. В Пекине заверили, что постановка не преследовала цель унизить российского лидера.

Пекин обеспокоен сближением России с Пхеньяном

Китайских чиновников волнует военное сотрудничество России с Северной Кореей. В Пекине опасаются, что передача российских технологий усугубит ядерный потенциал Пхеньяна и подтолкнет Южную Корею и Японию еще ближе к США.

Пекин укрепляет контакты с российскими чиновниками и представителями элиты, которые могут определять курс России после ухода Путина.

Китай развивает долгосрочные связи не только с нынешним руководством РФ, но и теми, кто будет влиять на политику страны в будущем.

В конце июня Пекин неожиданно публично призвалКиев и Москву вернуться к столу переговоров и остановить боевые действия. Тогда китайский дипломат впервые упомянул о страданиях гражданского населения Украины.

Впрочем, в начале июля стало известно, что Россия и Китай провели тайные военные учения, связанные с войной в Украине.

В них приняли участие генералы обеих стран, а подготовку лично одобрил министр обороны России.

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