Путін втрачає одну з головних переваг економіки РФ через війну, - Bloomberg

РФ стрімко нарощує держборг через зростання витрат на війну проти України. Це ставить під загрозу одну з головних переваг російської економіки, якою роками хвалився глава Кремля Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням нв Bloomberg .

Йдеться про низький рівень державного боргу. Путін неодноразово заявляв, що Росія має один із найнижчих показників держборгу серед країн G20 і це вважалося важливою перевагою російської економіки.

Однак, як зазначає агентство, війна проти України дедалі більше змушує Кремль жити в борг.

Росія витратить 15% ВВП лише на відсотки

За розрахунками Bloomberg, протягом наступних десяти років Росія витратить щонайменше 15% свого ВВП лише на виплату відсотків за державним боргом.

Ця сума приблизно дорівнює нинішньому загальному обсягу заборгованості країни.

Військові витрати зростають швидше за плани

Очікується, що внутрішні запозичення РФ цього року знову збільшаться, оскільки воєнна машина Кремля потребує додаткового фінансування.

Попередні оцінки свідчать, що військові витрати у 2026 році можуть бути на 4-5 трлн рублів вищими за заплановані. Це майже на 40% більше від початкових розрахунків уряду.

Дефіцит бюджету вже перевищив план

У держбюджеті Росії на 2026 рік передбачалося залучити трохи більше ніж 4 трлн рублів через внутрішні запозичення.

Водночас уже за перші п'ять місяців року бюджетний дефіцит зріс до 6 трлн рублів, або 2,6% ВВП. Це приблизно на 60% більше від цільового показника, закладеного на весь рік.

Крім того, Росія вже досягла встановленої межі державного боргу.

Росії доведеться позичати ще більше

За словами джерел, уряду РФ доведеться залучити ще 2-3 трлн рублів через нові запозичення.

Водночас вартість обслуговування боргу РФ з початку повномасштабної війни проти України подвоїлася.

У 2026 році Росія планує витратити майже 4 трлн рублів на обслуговування боргу (близько 9% федерального бюджету).