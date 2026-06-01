Путіна попередили про ризик краху економіки через війну з Україною, - Bloomberg

Міністр фінансів Росії Антон Силуанов і представники Центрального банку РФ попередили диктатора Володимира Путіна про зростаючий тиск на бюджет через військові витрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.

Бюджетна криза посилюється

Високопоставлені чиновники фінансового блоку Росії повідомили керівництву країни, що поточна структура військових витрат створює ризик стрімкого зростання дефіциту бюджету.

За їхніми даними, Мінфін і Центробанк РФ наполягають на необхідності перегляду оборонних витрат і пропонують варіанти їх скорочення.

У відомствах вважають, що без оптимізації державних витрат стабілізувати фінанси буде вкрай складно.

Розбіжності всередині влади

Ініціативи фінансового блоку зустріли опір з боку військового відомства і частини політичного керівництва.

Там вважають, що зниження фінансування армії може вдарити по оборонній промисловості та зірвати виконання поставлених завдань.

За інформацією джерел, частина обговорень стосується перерозподілу бюджету на користь інших статей, при цьому остаточні рішення залишаються за президентом.

Тиск на економіку

Окремі оцінки вказують, що дефіцит бюджету РФ цього року може досягати трильйонів рублів. Економіка країни при цьому сповільнюється, а прогнози зростання знижуються.

Додатковим фактором тиску залишаються санкції, нестабільні доходи від експорту і скорочення резервів, які раніше компенсували дефіцит.

Влада вже змушена підвищувати податки і переглядати бюджетні параметри.

Складний вибір для Кремля

Експерти і джерела в уряді зазначають, що Москва стикається з необхідністю або скорочувати витрати, або шукати нові джерела доходів.

При цьому ключові рішення у фінансовій політиці безпосередньо залежать від позиції президента.