ua en ru
Чт, 18 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Путин теряет одно из главных преимуществ экономики РФ из-за войны, - Bloomberg

14:43 18.06.2026 Чт
2 мин
Российский бюджет трещит под тяжестью войны
aimg Ирина Глухова
Путин теряет одно из главных преимуществ экономики РФ из-за войны, - Bloomberg Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Россия стремительно наращивает государственный долг из-за роста расходов на войну против Украины. Это ставит под угрозу одно из главных преимуществ российской экономики, которым годами хвастался глава Кремля Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Речь идет о низком уровне государственного долга. Путин неоднократно заявлял, что у России один из самых низких показателей госдолга среди стран G20, и это считалось важным преимуществом российской экономики.

Однако, как отмечает агентство, война против Украины всё больше вынуждает Кремль жить в долг.

Россия потратит 15% ВВП только на выплату процентов

По расчетам Bloomberg, в течение следующих десяти лет Россия потратит не менее 15% своего ВВП только на выплату процентов по государственному долгу.

Эта сумма примерно равна нынешнему общему объему задолженности страны.

Военные расходы растут быстрее, чем планировалось

Ожидается, что внутренние заимствования РФ в этом году снова увеличатся, поскольку военная машина Кремля нуждается в дополнительном финансировании.

Предварительные оценки показывают, что военные расходы в 2026 году могут превысить запланированные на 4-5 трлн рублей. Это почти на 40% больше первоначальных расчетов правительства.

Читайте также: Путина предупредили о риске краха экономики из-за войны с Украиной, - Bloomberg

Дефицит бюджета уже превысил план

В госбюджете России на 2026 год предполагалось привлечь чуть более 4 трлн рублей за счет внутренних заимствований.

В то же время уже за первые пять месяцев года бюджетный дефицит вырос до 6 трлн рублей, или 2,6% ВВП. Это примерно на 60% больше целевого показателя, заложенного на весь год.

Кроме того, Россия уже достигла установленного предела государственного долга.

России придется брать в долг еще больше

По словам источников, правительству РФ придется привлечь еще 2–3 трлн рублей за счет новых заимствований.

В то же время стоимость обслуживания долга РФ с начала полномасштабной войны против Украины удвоилась.

В 2026 году Россия планирует потратить почти 4 трлн рублей на обслуживание долга (около 9% федерального бюджета).

Экономика РФ и топливный кризис

Напомним, российская экономика продолжает замедляться на фоне затяжной войны против Украины и регулярных ударов украинских беспилотников по военной, топливной и промышленной инфраструктуре РФ.

Кроме того, в России усугубляется дефицит топлива, который, по данным СМИ, уже затронул 70 регионов страны.

На части автозаправочных станций бензин отпускают только в топливный бак автомобиля, отказываясь наливать его в канистры.

По информации СМИ, из-за острого дефицита бензина Россия уже в этом месяце начнёт импортировать автомобильное топливо из Азии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Путин Российская Федерация Война в Украине
Новости
В Украину вернули еще более 500 тел погибших
В Украину вернули еще более 500 тел погибших
Аналитика
Сертификаты на миллиарды: как государственные выплаты формируют новый спрос на рынке жилья
Мария Волощукредактор РБК-Украина Сертификаты на миллиарды: как государственные выплаты формируют новый спрос на рынке жилья