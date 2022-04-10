Путин встретится с Лукашенко в День космонавтики
Российский президент Владимир Путин запланировал встречу с лидером режима Беларуси Александром Лукашенко на космодроме "Восточный" 12 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Россия 1".
Союзники вместе посетят космодром "Восточный" в День космонавтики. Там Путин и Лукашенко пообщаются с рабочими и ознакомятся с ходом строительства. По мотивам визита президент РФ и руководитель режима Белоруссии проведут пресс-конференцию.
"Безусловно, речь пойдет и о ситуации вокруг и в Украине. Беларусь хотела бы выступить одним из гарантов безопасности, эту идею поддерживает и Москва", – сообщили в сюжете.
Ранее белорусский диктатор Лукашенко объявил об успешном проведении "спецоперации" в Украине. Она якобы заключалась в освобождении белорусских дальнобойщиков.
К слову, Словакия изучает вариант с продажей самоходных гаубиц Украине.
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