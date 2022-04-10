Путин встретится с Лукашенко в День космонавтики

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Россия 1" .

Союзники вместе посетят космодром "Восточный" в День космонавтики. Там Путин и Лукашенко пообщаются с рабочими и ознакомятся с ходом строительства. По мотивам визита президент РФ и руководитель режима Белоруссии проведут пресс-конференцию.

"Безусловно, речь пойдет и о ситуации вокруг и в Украине. Беларусь хотела бы выступить одним из гарантов безопасности, эту идею поддерживает и Москва", – сообщили в сюжете.

Ранее белорусский диктатор Лукашенко объявил об успешном проведении "спецоперации" в Украине. Она якобы заключалась в освобождении белорусских дальнобойщиков.