ru ua
Вс, 10 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Путин встретится с Лукашенко в День космонавтики

Новина українською →
Амурская область, Воскресенье 10 апреля 2022 15:32
Путин встретится с Лукашенко в День космонавтики Фото: Александр Лукашенко и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Российский президент Владимир Путин запланировал встречу с лидером режима Беларуси Александром Лукашенко на космодроме "Восточный" 12 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Россия 1".

Союзники вместе посетят космодром "Восточный" в День космонавтики. Там Путин и Лукашенко пообщаются с рабочими и ознакомятся с ходом строительства. По мотивам визита президент РФ и руководитель режима Белоруссии проведут пресс-конференцию.

"Безусловно, речь пойдет и о ситуации вокруг и в Украине. Беларусь хотела бы выступить одним из гарантов безопасности, эту идею поддерживает и Москва", – сообщили в сюжете.

Ранее белорусский диктатор Лукашенко объявил об успешном проведении "спецоперации" в Украине. Она якобы заключалась в освобождении белорусских дальнобойщиков.

К слову, Словакия изучает вариант с продажей самоходных гаубиц Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Владимир Путин Российская Федерация Беларусь Война России против Украины
NEWS
46-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
46-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну