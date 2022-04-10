Путін зустрінеться з Лукашенком на День космонавтики

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Россия 1" .

Союзники разом відвідають космодром "Східний" у День космонавтики. Там Путін і Лукашенко поспілкуються з робітниками та ознайомляться з ходом будівництва. За мотивами візиту президент РФ і керівник режиму Білорусі проведуть прес-конференцію.

"Безумовно мова піде і про ситуацію навколо і в Україні. Білорусь хотіла б виступити одним із гарантів безпеки, цю ідею підтримує і Москва", – повідомили в сюжеті.

Раніше білоруський диктатор Лукашенко оголосив про успішне проведення "спецоперації" в Україні. Вона нібито полягала в звільненні білоруських далекобійників.