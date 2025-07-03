Конфлікт Росії та Азербайджану: чим може закінчитися ескалація

Росія наразі заслаба для військового втручання на Південному Кавказі і тиску на окремі країни. Кремль зрозуміє, що переговори краще, ніж конфронтація.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Путін втрачає Кавказ. Як Вірменія та Азербайджан виходять з орбіти Москви".

Аналітик з питань Південного Кавказу Польського інституту міжнародних відносин Войцех Войтасевич у коментарі РБК-Україна зазначив, що влада Азербайджану зацікавлена ​​не у підпорядкуванні Росії, а у проведенні багатовекторної зовнішньої політики. Це підкреслює незалежність і наполегливість Азербайджану.

Азербайджан може дозволити собі таку позицію після перемоги в Карабасі, а також завдяки сильному війську та військовій підтримці Туреччини та Ізраїлю. Тому силовий тиск на Баку малоефективний.

Натомість, за словами аналітика, Москва слабка, щоб тиснути військовим шляхом, тому згодом може перейти до переговорів.

"Через конфлікт в Україні Росія нині надто слабка, щоб здійснювати військове втручання в регіоні Південного Кавказу для тиску на окремі країни. Рано чи пізно Кремль зрозуміє, що закулісні переговори з Ільхамом Алієвим (президентом Азербайджану - ред.) дадуть кращі результати, ніж відкрита конфронтація", - зазначив Войтасевич.