Путін визнав присутність ЗСУ в Курській області: що сказав диктатор

Виступаючи сьогодні на черговому пропагандистському заході, Путіну довелося визнати, що ЗСУ й досі знаходяться на території Курської області. Він намагався применшити їхню присутність у регіоні й наполягав, що область нібито "звільнили" від українських військ.

"Так, противника вибили з Курської області, але там ще по якихось щілинах, підвалах сидять. Ми чуємо, що вони говорять - просять евакуації", - розповів диктатор.

Він зазначив, що не хоче вдаватися в деталі операції в Курській області. Однак заявив, що залишилися лише "розрізнені групи" українців.

"Евакуюватися неможливо. Це розрізнені групи по 2–3 людини, сидять десь у лісосмугах, повністю ізольовані. До речі, їм навіть пропонують здатися", - зазначив Путін.