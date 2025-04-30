Путін визнав присутність ЗСУ в Курській області: що сказав диктатор

Українські військові продовжують вести оборону на території Курської області РФ. Окупантам ніяк не вдається вибити ЗСУ, попри всі заяви російських воєначальників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського диктатора Володимира Путіна, яку цитують росЗМІ.
Виступаючи сьогодні на черговому пропагандистському заході, Путіну довелося визнати, що ЗСУ й досі знаходяться на території Курської області. Він намагався применшити їхню присутність у регіоні й наполягав, що область нібито "звільнили" від українських військ.
"Так, противника вибили з Курської області, але там ще по якихось щілинах, підвалах сидять. Ми чуємо, що вони говорять - просять евакуації", - розповів диктатор.
Він зазначив, що не хоче вдаватися в деталі операції в Курській області. Однак заявив, що залишилися лише "розрізнені групи" українців.
"Евакуюватися неможливо. Це розрізнені групи по 2–3 людини, сидять десь у лісосмугах, повністю ізольовані. До речі, їм навіть пропонують здатися", - зазначив Путін.
Нагадаємо, днями начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів главі Кремля Володимиру Путіну про "завершення" операції зі звільнення Курської області. За його словами, війська РФ 26 квітня нібито зайняли останній населений пункт регіону - село Горналь біля кордону з Україною.
Примітно, що дана заява пролунала на фоні того, що ЗСУ досі контролюють десятки квадратних кілометрів в цьому регіоні.
Сам Путін пізніше також оголосив про нібито "повний розгром противника в курському прикордонні".
Однак вже наступного дня тимчасовий виконувач обов'язків командира 810-ї бригади морських піхотинців РФ із позивним "Гроза" доповів Путіну, що групи ЗСУ і поодинокі українські військові ще залишилися в Курській області.
Натомість в Генштабі ЗСУ зазначили, що оборонна операція українських військ в Курській області триває, а в Кремлі "видають бажане за дійсне".
Президент Володимир Зеленський також наголосив, що ЗСУ продовжують активні захисні дії в Курській області.
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