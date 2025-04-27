ЗСУ продовжують активні захисні дії в Курській області, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram глави держави.

Він поінформував, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів щодо ситуації на фронті. Зокрема, на багатьох напрямках ситуація залишається складною.

Тільки на середину цього дня на фронті відбулось вже майже 70 штурмів українських позицій. Наразі бої тривають, і ворог продовжує спроби наступів.

"Найбільше боїв на Покровському, Краматорському, Лиманському та Курському напрямках. Наші військові продовжують активні захисні дії на території визначених районів Курської та Бєлгородської областей", - розповів Зеленський.

Також він додав, що ситуація на фронті та реальна активність армії РФ доводять, що наявного тиску світу на Російську Федерацію, щоб війна в Україні була припинена - недостатньо. В вже незабаром буде 50 днів, як Україна погодилася на повне припинення вогню.

"Скоро буде вже пів сотні днів, як РФ ігнорує пропозицію Сполучених Штатів щодо повного й безумовного припинення вогню. Україна прийняла цю пропозицію ще 11 березня. Потрібен більш відчутний тиск на Росію, щоб дати більше можливостей реальній дипломатії. Дякую всім у світі, хто з Україною", - резюмував президент України.