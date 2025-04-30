Путин признал присутствие ВСУ в Курской области: что сказал диктатор

Выступая сегодня на очередном пропагандистском мероприятии, Путину пришлось признать, что ВСУ до сих пор находятся на территории Курской области. Он пытался приуменьшить их присутствие в регионе и настаивал, что область якобы "освободили" от украинских войск.

"Да, противника выбили из Курской области, но там еще по каким-то щелям, подвалам сидят. Мы слышим, что они говорят - просят эвакуации", - рассказал диктатор.

Он отметил, что не хочет вдаваться в детали операции в Курской области. Однако заявил, что остались лишь "разрозненные группы" украинцев.

"Эвакуироваться невозможно. Это разрозненные группы по 2-3 человека, сидят где-то в лесополосах, полностью изолированы. Кстати, им даже предлагают сдаться", - отметил Путин.