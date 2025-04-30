Путин признал присутствие ВСУ в Курской области: что сказал диктатор

Украинские военные продолжают вести оборону на территории Курской области РФ. Оккупантам никак не удается выбить ВСУ, несмотря на все заявления российских военачальников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского диктатора Владимира Путина, которое цитируют росСМИ.
Выступая сегодня на очередном пропагандистском мероприятии, Путину пришлось признать, что ВСУ до сих пор находятся на территории Курской области. Он пытался приуменьшить их присутствие в регионе и настаивал, что область якобы "освободили" от украинских войск.
"Да, противника выбили из Курской области, но там еще по каким-то щелям, подвалам сидят. Мы слышим, что они говорят - просят эвакуации", - рассказал диктатор.
Он отметил, что не хочет вдаваться в детали операции в Курской области. Однако заявил, что остались лишь "разрозненные группы" украинцев.
"Эвакуироваться невозможно. Это разрозненные группы по 2-3 человека, сидят где-то в лесополосах, полностью изолированы. Кстати, им даже предлагают сдаться", - отметил Путин.
Напомним, на днях начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил главе Кремля Владимиру Путину о "завершении" операции по освобождению Курской области. По его словам, войска РФ 26 апреля якобы заняли последний населенный пункт региона - село Горналь у границы с Украиной.
Примечательно, что данное заявление прозвучало на фоне того, что ВСУ до сих пор контролируют десятки квадратных километров в этом регионе.
Сам Путин позже также объявил о якобы "полном разгроме противника в курском пограничье".
Однако уже на следующий день временно исполняющий обязанности командира 810-й бригады морских пехотинцев РФ с позывным "Гроза" доложил Путину, что группы ВСУ и одиночные украинские военные еще остались в Курской области.
Зато в Генштабе ВСУ отметили, что оборонительная операция украинских войск в Курской области продолжается, а в Кремле "выдают желаемое за действительное".
Президент Владимир Зеленский также отметил, что ВСУ продолжают активные защитные действия в Курской области.
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