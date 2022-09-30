Путін визнав "незалежність" окупованих Запорізької та Херсонської областей

Очільник Кремля Володимир Путін визнав "незалежність" Запорізької та Херсонської областей, які наразі тимчасово окуповані та очікують на звільнення від РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "укази" , які російський диктатор підписав 29 вересня.

У цих "документах", що порушують норми міжнародного права та ніколи не будуть визнані цивілізованими країнами, Путін посилається на "результати" псевдорефендумів, які Москва незаконно провела на територіях тимчасово окупованих Запорізької та Херсонської областей.

Контрнаступ ЗСУ не зупинити

Варто зазначити, що будь-які спроби Путіна приєднати тимчасово окуповані території України до Росії не мають ніякого сенсу.

Адже контрнаступ українських військ неможливо зупинити. ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року та звільнять від ворога усі наші території.