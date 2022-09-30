Путин признал "независимость" оккупированных Запорожской и Херсонской областей

В этих "документах", нарушающих нормы международного права и никогда не признанных цивилизованными странами, Путин ссылается на "результаты" псевдорефендумов, которые РФ незаконно провела на территориях временно оккупированных Запорожской и Херсонской областей.

Следует отметить, что любые попытки Путина присоединить временно оккупированные территории Украины к России не имеют никакого смысла.

Ведь контрнаступление украинских войск невозможно остановить. В итоге ВСУ выйдут на границы 1991 года и освободят от врага все наши территории.