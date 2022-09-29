Росія не отримає територію України, але прирівняє себе до "Л/ДНР", - Зеленський

Росія своїми спробами анексії тимчасово окупованих територій України доб'ється того, що прирівняє себе до так званих "ДНР" та "ЛНР".

"Росія не отримає нової території України. Росія приєднає себе до катастрофи, яку вона принесла на окуповану територію нашої країни. Росія прирівняє себе до так званих "ДНР" та "ЛНР", остаточно доб'є ті установи нормальної державності, які в Росії ще залишалися" , - зазначив президент.

За його словами, закон у Росії повністю знищений і ті, хто приніс на українську територію всі звірства, заберуть їх до себе додому.

"Окупант знищує скрізь на захопленій території будь-які основи для життя. Ціною того, що одна людина в Росії хоче продовжувати цю війну, буде те, що все російське суспільство залишиться без нормальної економіки, без гідного життя, без поваги до будь-яких людських цінностей", - Заявив президент.

Він підкреслив, що таку ситуацію ще можна зупинити, але для цього "доведеться зупинити того, хто хоче війни більше, ніж життя".