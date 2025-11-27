Путін висунув неадекватну умову для припинення бойових дій в Україні

Мирний план США

Чиновники США і Росії розробили мирний план щодо завершення війни Росії проти України. Він складається з 28 пунктів та передбачає, зокрема, передачу Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення ЗСУ, відмову від далекобійного озброєння та ін.

До написання плану, ймовірно, причетні росіяни – на це вказують деякі дивні фрази у документі. Західні ЗМІ запідозрили, що деякі з них, схоже, були спочатку написані російською.

Інститут вивчення війни повідомив, що, якщо війська РФ й надалі просуватимуться з нинішньою швидкістю, то вийти на повне захоплення Донецької області вони зможуть не раніше серпня 2027 року.