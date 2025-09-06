Путін висловив зацікавленість у зустрічі з Зеленським не в Москві, - Фіцо

Російський диктатор Володимир Путін нібито висловив зацікавленість у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським за межами Москви, куди він намагався "запросити" українського лідера.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на словацьке видання Teraz .

Фіцо стверджує, що під час зустрічі зі словацьким прем'єром Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським "де завгодно". Хоча Фіцо визнає, що ця зустріч не принесе "багато політичної користі" - мовляв, Путіна не оцінять росіяни.

"Але обидва (Зеленський та Путін, - ред.) розуміють, попри те, що це може завдати їм політичної шкоди, що їм потрібно зустрічатися і що потрібно обговорювати речі, бо якщо вони не обговорюватимуть, війна продовжиться", - сказав він.

Фіцо підтримує російську пропаганду

Серед іншого Фіцо підхопив російський наратив про те, що Росія, мовляв, повинна отримати "гарантії безпеки". Також прем'єр Словаччини підтримав ще один наратив російської пропаганди - про " дискримінацію російськомовного населення" та заявив, що війна, мовляв, "складніша", ніж здається.

Також Фіцо додав, що відносини з Росією "потрібно нормалізувати" після того, як війна закінчиться. Прем'єр Словаччини пропонує відновити з РФ "міжнародну співпрацю".

Україна не буде в НАТО, але буде в ЄС

Хоча Фіцо відкинув можливість вступу України до НАТО, він заявив, що Словаччина підтримує вступ Києва до Європейського Союзу. Проте він відразу попередив, що це буде "довгий шлях".

Щоправда, він не там шукає перепони - прем'єр Словаччини заявив, що перешкоди будуть створювати "великі держави" ЄС, з якими Зеленському потрібно "домовитися". Але при цьому Фіцо не згадав про проросійську Угорщину.