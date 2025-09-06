ua en ru
Путин выразил заинтересованность во встрече с Зеленским не в Москве, - Фицо

Словакия, Суббота 06 сентября 2025 21:33
Путин выразил заинтересованность во встрече с Зеленским не в Москве, - Фицо Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Geety Images)
Автор: Антон Корж

Российский диктатор Владимир Путин якобы выразил заинтересованность во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским за пределами Москвы, куда он пытался "пригласить" украинского лидера.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на словацкое издание Teraz.

Фицо утверждает, что во время встречи со словацким премьером Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским "где угодно". Хотя Фицо признает, что эта встреча не принесет "много политической пользы" - мол, Путина не оценят россияне.

"Но оба (Зеленский и Путин, - ред.) понимают, несмотря на то, что это может нанести им политический вред, что им нужно встречаться и что нужно обсуждать вещи, потому что если они не будут обсуждать, война продолжится", - сказал он.

Фицо поддерживает российскую пропаганду

Среди прочего Фицо подхватил российский нарратив о том, что Россия, мол, должна получить "гарантии безопасности". Также премьер Словакии поддержал еще один нарратив российской пропаганды - о "дискриминации русскоязычного населения" и заявил, что война, мол, "сложнее", чем кажется.

Также Фицо добавил, что отношения с Россией "нужно нормализовать" после того, как война закончится. Премьер Словакии предлагает восстановить с РФ "международное сотрудничество".

Украина не будет в НАТО, но будет в ЕС

Хотя Фицо отверг возможность вступления Украины в НАТО, он заявил, что Словакия поддерживает вступление Киева в Европейский Союз. Однако он сразу предупредил, что это будет "долгий путь".

Правда, он не там ищет преграды - премьер Словакии заявил, что препятствия будут создавать "большие государства" ЕС, с которыми Зеленскому нужно "договориться". Но при этом Фицо не упомянул о пророссийской Венгрии.

Российский диктатор Владимир Путин 3 сентября заявил, что он "не исключает" встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, но для этого Зеленский должен приехать в Москву, если он "готов" к проведению встречи.

В ответ президент Зеленский 5 сентября в интервью отклонил предложение Владимира Путина приехать в Москву для переговоров по дипломатическому урегулированию вопроса войны в Украине, вместо этого предложил российскому диктатору приехать в Киев.

