Путін відкрив "фронт" проти Мерца, використовуючи тему України, - Politico

14:32 21.05.2026 Чт
3 хв
Кремль відкрито робить ставку на крах Мерца
aimg Олена Чупровська
Путін відкрив "фронт" проти Мерца, використовуючи тему України, - Politico Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)
Російський диктатор Володимир Путін цілеспрямовано б'є по репутації канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, і робить це, використовуючи тему України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал видання Politico.

Чому Путін активізувався саме зараз

Рейтинги канцлера Мерца різко падають. Економіка Німеччини слабшає. На цьому тлі ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (АдГ) лідирує в опитуваннях напередодні земельних виборів у Східній Німеччині у вересні.

Для Кремля це ідеальний момент. За даними видання, Путін посилює тиск на одного зі своїх головних стратегічних противників - того, хто найактивніше підтримує Україну серед лідерів Європи.

"Росія шукає партнерів у Європі, яких вона може використовувати для власних цілей, і мета, природно, полягає в тому, щоб АдГ прийшла до влади найближчим часом", - сказав депутат від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) у землі Саксонія-Ангальт Кріс Шуленбург.

За його словами, це дало б Росії "стратегічного партнера в Німеччині, а отже, і плацдарм у Європі".

Що вже зробив Путін

ЗМІ пише, що останніми тижнями глава Кремля використовував різні важелі тиску. Відкрито - зупинив постачання казахстанської нафти до Східної Німеччини через російський трубопровід.

Більш приховано - запропонував колишнього канцлера Герхарда Шредера як посередника на мирних переговорах щодо України, намагаючись розколоти суспільну думку всередині країни. Один з радників Путіна запросив депутатів від АдГ на щорічний економічний форум у Санкт-Петербурзі.

Як Кремль формує образ Мерца

Кремлівська пропаганда подає Мерца як неефективного і відстороненого політика. Відмову відновити енергетичні зв'язки з Росією вона описує як економічне самогубство для Німеччини.

Москва також звинувачує консерваторів канцлера в тому, що вони - "підбурювачі війни", які підтримують Київ і відмовляються домовлятися з Путіним.

Ці наративи особливо добре приживаються на сході Німеччини, де настрої традиційно більш прихильні до Росії.

Пропаганда в цифрах

Берлінський аналітичний центр Polisphere зафіксував: цього місяця кількість критичних матеріалів про Мерца в німецькомовному відділенні пов'язаної з Кремлем мережі "Правда" різко зросла порівняно з початком року.

Вплив таких ЗМІ "не слід недооцінювати", вказує Polisphere, - зокрема через їхній вплив на великі мовні моделі та зведені штучним інтелектом резюме новин.

Схід Німеччини - головна вразливість

Кремль розглядає вибори у Східній Німеччині як шанс "значно послабити Німеччину та особливо цей уряд", - зазначив Штефан Майстер, експерт з питань Росії Німецької ради з міжнародних відносин.

"Якщо росіяни в чомусь і вміють добре, то це у визначенні слабких сторін своїх опонентів та їх використанні", - додав він.

За його словами, Східна Німеччина - це "по суті, точка відправлення для захоплення влади партією «Альтернатива для Німеччини»".

Нагадаємо, раніше Мерц звернувся до голови КНР Сі Цзіньпіна з закликом вплинути на Путіна, щоб той завершив війну проти України.

Канцлер висловив сподівання, що Пекін скористається дипломатичним важелем під час державного візиту російського президента до Китаю, проте визнав, що змін у стратегічних відносинах між Москвою і Пекіном не очікує.

Як повідомляло РБК-Україна, Мерц також запропонував надати Україні статус "асоційованого члена" Євросоюзу. Це дозволило б українським посадовцям брати участь у самітах ЄС та міністерських зустрічах, але без права голосу.

