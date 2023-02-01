ua ru
Ср, 01 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Путін вимагає від Міноборони не допускати "обстрілів" прикордонних областей

Новость на русском →
Москва, Середа 01 лютого 2023 16:51
Путін вимагає від Міноборони не допускати "обстрілів" прикордонних областей Фото: Володимир Путін, президент РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Кремлі стурбовані "обстрілами" прикордонних з Україною регіонів і вимагають їх не допускати.

Як повідомляє РБК-Україна, про це під час наради з питань відновлення інфраструктури заявив російський диктатор Володимир Путін.

"Звичайно, пріоритетне завдання - ліквідувати саму можливість обстрілів. Але це справа вже військового відомства", - заявив він.

При цьому диктатор зазначив, що необхідно якнайшвидше відновити будинки, які нібито постраждали внаслідок "обстрілів".

Зазначимо, що офіційні представники України жодного разу не підтверджували обстріл території Росії. У той же час представники країни-агресора вже кілька разів зізнавалися в ударах по енергооб'єктах та іншій громадянській інфраструктурі нашої країни.

Нагадаємо, раніше Міноборони РФ назвало ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі "обстрілом системи військового управління України".

Також ми писали, що росіяни визнали терористичні удари по гуртожиткам у Краматорську.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Росіяни зазнають великих втрат на Бахмутському та Лиманському напрямках, - Генштаб
Росіяни зазнають великих втрат на Бахмутському та Лиманському напрямках, - Генштаб
DAILY
Битва за Вугледар. Що відбувається в місті і навіщо воно росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Битва за Вугледар. Що відбувається в місті і навіщо воно росіянам