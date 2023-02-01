Путін вимагає від Міноборони не допускати "обстрілів" прикордонних областей
У Кремлі стурбовані "обстрілами" прикордонних з Україною регіонів і вимагають їх не допускати.
Як повідомляє РБК-Україна, про це під час наради з питань відновлення інфраструктури заявив російський диктатор Володимир Путін.
"Звичайно, пріоритетне завдання - ліквідувати саму можливість обстрілів. Але це справа вже військового відомства", - заявив він.
При цьому диктатор зазначив, що необхідно якнайшвидше відновити будинки, які нібито постраждали внаслідок "обстрілів".
Зазначимо, що офіційні представники України жодного разу не підтверджували обстріл території Росії. У той же час представники країни-агресора вже кілька разів зізнавалися в ударах по енергооб'єктах та іншій громадянській інфраструктурі нашої країни.
Нагадаємо, раніше Міноборони РФ назвало ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі "обстрілом системи військового управління України".
Також ми писали, що росіяни визнали терористичні удари по гуртожиткам у Краматорську.
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