У Шойгу цинічно висловилися про удар по Україні. Але про Дніпро ні слова

У Міноборони РФ цинічно прозвітували про удар по Україні, назвавши житлові будинки, в які потрапили ракетами 14 січня, "об'єктом із системи військового управління України". При цьому у зведенні немає жодного слова про теракт, влаштований у Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ .

При цьому у зведенні, наданому відомством, зовсім не згадується ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі, де, за останніми даними, вже загинули більше 20 людей.

"14 січня завдано ракетного удару по системі військового управління України та пов'язаних з нею об'єктів енергетики", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, за даними на 13.00 15 січня через влучання російської ракети в будинок в Дніпрі 14 січня загинули вже 23 людини.

Крім того, силам ППО вдалось збити чотири ракети у небі над Кривим Рогом, однак було зафіксовано потрапляння в приватний сектор. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Також внаслідок російської атаки по території України було зафіксовано пошкодження електромереж у низці областей. Зокрема, російські окупанти вдарили по двох теплових електростанціях. Одна з них припинила виробництво електроенергії.

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