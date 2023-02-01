Путин потребовал от Минобороны не допускать "обстрелов" приграничных областей
В Кремле обеспокоены "обстрелами" приграничных с Украиной регионов и требуют не их допускать.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в ходе совещания по вопросам восстановления инфраструктуры заявил российский диктатор Владимир Путин.
"Конечно, приоритетная задача - ликвидировать саму возможность обстрелов. Но это дело уже военного ведомства", - заявил он.
При этом диктатор отметил, что необходимо как можно быстрее восстановить дома, которые якобы пострадали в результате "обстрелов".
Отметим, что официальные представители Украины ни разу не подтверждали обстрелы территории России. В то же время представители страны-агрессора уже несколько раз признавались в ударах по энергообъеткам и другой гражданской инфраструктуре нашей страны.
Напомним, ранее Минобороны РФ назвало ракетный удар по жилому дому в Днепре "обстрелом системы военного управления Украины".
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