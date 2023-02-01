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Путин потребовал от Минобороны не допускать "обстрелов" приграничных областей

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Москва, Среда 01 февраля 2023 16:51
Путин потребовал от Минобороны не допускать "обстрелов" приграничных областей Фото: Владимир Путин, президент РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Кремле обеспокоены "обстрелами" приграничных с Украиной регионов и требуют не их допускать.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в ходе совещания по вопросам восстановления инфраструктуры заявил российский диктатор Владимир Путин.

"Конечно, приоритетная задача - ликвидировать саму возможность обстрелов. Но это дело уже военного ведомства", - заявил он.

При этом диктатор отметил, что необходимо как можно быстрее восстановить дома, которые якобы пострадали в результате "обстрелов".

Отметим, что официальные представители Украины ни разу не подтверждали обстрелы территории России. В то же время представители страны-агрессора уже несколько раз признавались в ударах по энергообъеткам и другой гражданской инфраструктуре нашей страны.

Напомним, ранее Минобороны РФ назвало ракетный удар по жилому дому в Днепре "обстрелом системы военного управления Украины".

Также мы писали, что россияне признали террористические удары по общежитиям в Краматорске.

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