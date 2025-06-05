Путін використав розмову з Трампом, щоб очорнити Україну, - ISW

За словами помічника президента Російської Федерації (РФ) із зовнішньополітичних питань Юрія Ушакова, Путін обговорив з Трампом:

Диктатор пожалівся Трампу, що Україна нібито несе відповідальність за сходження поїздів з рейок, втім, як зауважив Ушаков, Москва "не піддалася" й все ж взяла участь у переговорах у Стамбулі попри "провокації".

"Заяви Путіна Трампу, ймовірно, також спрямовані на те, щоб відволікти увагу від власної незацікавленості в переговорах і продовження підготовки до тривалої війни, щоб уникнути можливих майбутніх санкцій з боку США, зобразивши Україну як поганого гравця", - пише ISW.