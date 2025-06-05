Путін використав розмову з Трампом, щоб очорнити Україну, - ISW

Російський диктатор Володимир Путін використав телефонну розмову з головою Білого дому Дональдом Трампом, щоб спробувати зобразити Україну як "нелегітимного партнера" по переговорах, який "не зацікавлений у мирі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
За словами помічника президента Російської Федерації (РФ) із зовнішньополітичних питань Юрія Ушакова, Путін обговорив з Трампом:
Диктатор пожалівся Трампу, що Україна нібито несе відповідальність за сходження поїздів з рейок, втім, як зауважив Ушаков, Москва "не піддалася" й все ж взяла участь у переговорах у Стамбулі попри "провокації".
"Заяви Путіна Трампу, ймовірно, також спрямовані на те, щоб відволікти увагу від власної незацікавленості в переговорах і продовження підготовки до тривалої війни, щоб уникнути можливих майбутніх санкцій з боку США, зобразивши Україну як поганого гравця", - пише ISW.
Вчора, 4 червня, Трамп провів телефонні перемовини з Путіним. Під час розмови диктатор пожалівся на операцію Служби безпеки України (СБУ) "павутина" та, як заявив голова Білого дому, пригрозив "відповісти". Президент США, своєю чергою, стверджував, що не знав про плани України.
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