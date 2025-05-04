Путін вигадав абсурдну причину захоплення Криму у 2014 році

Питання Криму на переговорах

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що нібито Крим залишиться з Росією у рамках мирної угоди між РФ та Україною. За його словами, це розуміють всі, зокрема президент Володимир Зеленський.

За повідомленнями західних ЗМІ, у мирному плані США пропонують визнати Крим російським. Проте Зеленський неодноразово наголошував, що Україна не відмовиться від своїх територій.

Наприкінці квітня у Лондоні пройшли переговори між Україною, США, Франції, Британією та Німеччиною. Там були напрацьовані нові пропозиції з врахуванням позиції України. Як зазначив президент України, їх передали Трампу.

Після заяви Трампа про Крим у Кремлі різко побачили "збіги" у їх позиції та баченням США щодо врегулювання війни.

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